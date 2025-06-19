محمد صبري لجماهير الزمالك : في صفقات جاية ومدير رياضي

كشف محمد صبري، مذيع برنامج "زملكاوي"، عن قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بترتيب الأوضاع داخل الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

وقال صبري في برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك: "في صفقات جديدة جاية، والزمالك محتاج تدعيمات وده معروف لكن خلونا نعترف بحاجة مهمة إحنا لسه في بداية فترة الانتقالات والميركاتو لسه طويل وعندنا وقت مش مستعجلين والأهم إن الإدارة شغالة على الملف ده بمنتهى الهدوء والعقل".

وأضاف: " أما بخصوص المدير الرياضي الجديد فالموضوع شبه محسوم جلسات حصلت والأمور في مراحلها الأخيرة والملف ده هيكون من أول الملفات اللي هتتحسم علشان نبدأ نشتغل بمنظومة محترفة تليق باسم الزمالك وتاريخه".