كرسي ذكي لذوي الإعاقة الحركية.. مشروع تخرج طلاب هندسة الأكاديمية الكندية

ابتكر فريق من طلبة كلية الهندسة الاكاديمية الكندية قسم ميكاترونيك كرسي متحرك ذكي لمساعدة المعاقين حركيا على والوقوف كمشروع تخرج جامعي لهم.

صمم الكرسي الذكي الطلاب بافلي شريف سمير و محمد ايمن رشاد ويوسف خالد عطيتو ومحمد ناصر الدين خضري ويوسف ايمن حسنين والمشرف الأكاديمي نجيب صالح ومجدي نعيم واستغرق تصميم وتنفيذ المشروع مدة ٤ شهور.

وقال الطلاب المصممين للكرسي المتحرك الذكي كمشروع تخرج ان الفكرة نبعت من معاناة ذوي الإعاقات الحركية من صعوبة في القيام بوظائف بسيطة كالحركة أو الوقوف،

ما يؤثر سلبًا على حالتهم النفسية والجسدية. انطلاقًا من أهمية الدور المجتمعي للهندسة،

وأشاروا طلاب المشروع انه جاءت فكرة مشروعنا لتصميم كرسي ذكي يساعد الأشخاص على الوقوف بأمان وسهولة، من خلال نظام ميكانيكي و كهربائي متكامل، يهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم.

واضاف محمد ناصر الدين خضري عميد احد مصممي المشروع القومي إلي تحسين الحالة النفسية للمريض من خلال تمكينه من الوقوف بدون الاعتماد على الآخرين علاوة علي تسهيل الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية مشيرا الي أن تصميم الجهاز آمن، عمليا، ومنخفض التكلفة.

واضاف بافلي شريف سمير أحد فريق تصميم المشروع ان المشروع نموذج اولي قابل للتعديل والتطوير التجاري مستقبلا.

وأكد فريق المشروع ان هناك تحديات واجهت تنفيذ المشروع القومي أبرزها صعوبة اختيار محركات تتحمل الوزن وتعمل بكفاءة دون تكلفة مرتفعة بالاضافة لضرورة مراعاة السلامة اثناء الوقوف لتجنب فقدان التوازن او للسقوط وكذلك العمل على تصميم سهل الاستخدام للأشخاص الذين قد لا يكون لديهم قدرة على التحكم الدقيق.

يُعد هذا المشروع خطوة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وقد أثبت أن الهندسة ليست مجرد معادلات وتصميمات، بل وسيلة لصنع الفارق الحقيقي في حياة الآخرين.