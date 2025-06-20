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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الخضروات والفاكهة اليوم 20-6-2025

سعر الخضروات والفاكهة
سعر الخضروات والفاكهة
محمد يحيي

شهدت اسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 20-6-2025، داخل سوق العبور للجملة

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل سعر الخضروات والفاكهة اليوم

سعر الطماطم والبصل

وصل سعر الطماطم 6.5 جنيها و البطاطس 8 جنيهات والبصل الأبيض 11.5 جنيها والبصل الأحمر 9 جنيهات و الكوسة نحو 9 جنيهات والجزر 8 جنيهات والفاصوليا 11 جنيه.

سعر الباذنجان والفلفل

وبلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي نحو 5.5 جنيها و الباذنجان الرومي 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 9 جنيهات والفلفل الرومي 8 جنيهات والفلفل البلدي 5.5 جنيها والفلفل الألوان 10 جنيهات و الملوخية 7 جنيهات.

وسجل سعر الخيار 12 جنيه والبامية 30 جنيه والقلقاس 15 جنيه والثوم 60 جنيه واللفت 5 جنيهات والبنجر 8 جنيهات و ورق العنب نحو 50 جنيه و الكرنب 5 جنيهات للواحدة والقرنبيط 5.5 جنيها و البروكلي 30 جنيها.

سعر الفاكهة 

واظهرت اسعار الفاكهة استقرارا داخل سوق العبور للجملة حيث 

سعر البرتقال والليمون

بلغ سعر البرتقال الصيفي 32 جنيها والجريب فروت 25 جنيها والليمون البلدي 30 جنيها والليمون الأضاليا 20 جنيها .

بلغ سعر العنب الاصفر 25 جنيها و العنب الاحمر نحو 31 جنيها والعنب الكرمسن 35 جنيها و العنب الاسود 35 جنيها والتفاح المصري 27 جنيها والتفاح الأمريكي الايطالي 100 جنيه والبلح الرملي 20 جنيها و البلح السيوي 70 جنيها والبلح الثلاجة 20 جنيها والكانتلوب 14 جنيها والشمام 21 جنيها.

سعر المانجو

بلغ سعر كيلو المانجو العويس 55 جنيها والمانجو الهندي 35 جنيها والمانجو التيمور 35 جنيها و الزبدية 38 جنيها والبلدي 20 جنيها والفونس 40 جنيها والفص 100 جنيه والمانجو الدبشة 25 جنيها والمانجو الصديقة والمانجو الجولك والمانجو السكري والمانجو السنارة 25 و المانجو فجر كلان 35 جنيها والمانجو التمومي 35 جنيها.

البطيخ 

وصل سعر البطيخ نمرة 1 نحو 100 جنيه و البطيخ نمرة 2 نحو 64 جنيها والبرقوق السكري نحو 40 جنيها و البرقوق الانجليزي 35 جنيها والمشمش الصحراوي 80 جنيها والكمثري المستوردة 135 جنيها و الاناناس 75 جنيها و الدوم 20 جنيها و الكريز 75 جنيها.

اسعار الخضروات والفاكهة سعر الطماطم الباذنجان الرومي مال واعمال اخبار مصر سعر الخضروات والفاكهة سعر الخضروات في سوق العبور سعر المانجو سعر البطيخ سعر كيلو البصل

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