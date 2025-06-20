بعد القصف الإيراني.. ارتفاع عدد المصابين في حيفا إلى 33 إسرائيليا

أعلنت مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حصيلة الضربة الإيرانية على حيفا ارتفعت إلى 33 مصابا.

وأفاد مستشفى رامبام، في حيفا، بأن شخصًا واحدًا في حالة خطيرة، بينما هناك شخصان حالتهما متوسطة بعد الهجوم، مضيفا أن 16 مصابًا آخرين بجروح طفيفة تلقوا العلاج، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن.

وأعلن متحدث باسم مركز بني صهيون الطبي في حيفا، أنه استقبل 14 شخصًا في "حالة طفيفة" بعد الغارة.

ووفقًا لتحديث أصدرته خدمات الطوارئ الإسرائيلية، اليوم الجمعة، نُقل 685 شخصًا إلى المستشفى مصابين بجروح جسدية، منذ أن بدأت إسرائيل عملية "الأسد الصاعد" الأسبوع الماضي، وردت إيران بهجمات صاروخية.

ونوهت بأن من بين هؤلاء، أصيب 643 شخصًا بجروح "طفيفة"، وفقًا لبيان أصدرته “جمعية نجمة داوود الحمراء”، والتي قالت إن إجمالي 24 شخصا قتلوا في إسرائيل منذ بدء الصراع الأسبوع الماضي.