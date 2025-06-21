وزير الإسكان يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمغاغة والعدوة بالمنيا

يتفقد اليوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفقة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 6 محطات لتنقية مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بمركزي مغاغة والعدوه، ضمن جولاته لمتابعة تنفيذ المشروعات.

تفقد الوزير والمحافظ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية برطباط، ثم محطة مياه الشرب بقرية بني واللمس بمركز مغاغة، كما يتفقد محطة مياه الشرب بمدينة العدوه 1و 2 ، ومحطة مياه العدوه الجديدة، وتفقد محطة مياه الشرب بقرية صفانية، بمركز العدوه، ويختتم زيارته بتفقد محطة مياه الشرب بقرية بلهاسه بمركز مغاغة.



كما يزرو الوزير مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة المنيا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، يستمع لعرض توضيحى عن مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ونسب التنفيذى والموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز فى هذه المشروعات وخاصة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

