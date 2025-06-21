بالأسماء .. إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي ودراجه نارية بملوي المنيا

أصيب 7 اشخاص اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، على طريق السبعين بمركز ملوي جنوب المنيا، نتيجة السرعة والتخطي الخاطئ، وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، دراجة نارية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف والشرطة الي موقع البلاغ، وتبين إصابة: عادل. ر. ص 59 سنةوكرلس. ع. ر 30 سنة وجورج. ع. ر 25 سنة ونريمان. ع. ر 27 سنة وجيهان. ز. ر 50 سنة واورشالين. ك. ع 3 سنوات، واوناي. ي. ع 4 سنوات، مقيمين جميعا بمركز ملوي.

تم نقل المصابين الي المستشفى التخصصي، والتحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

