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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإصلاح الزراعي يزيل 438 حالة تعد في المهد

الإصلاح الزراعي
الإصلاح الزراعي
شيماء مجدي

كشفت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن إزالة 438 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتعد على أملاك الهيئة في المهد، خلال شهر مايو الماضي، فضلا عن مواصلة جهود دعم منتفعي الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة.


يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، حول جهود الهيئة ومديرياتها خلال شهر مايو الماضي، فيما يتعلق بحماية الاراضي، ودعم المنتفعين وتطوير الجمعيات وتوفير السلع الغذائية.


وأشار الخطيب إلى أن الحملات المكثفة حماية الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 426 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية  في المهد بمساحة إجمالية تبلغ 19 فدانًا بالإضافة إلى إزالة 12 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في المهد بمساحة 4701 متر مربع، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحليات والأجهزة الأمنية، وذلك على مستوى 19 مديرية للإصلاح الزراعي.

وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي للهيئة ع استمرار أعمال تطهير المساقي والمراوي لضمان وصول المياه بكفاءة إلى الأراضي الزراعية، مما يدعم الإنتاجية ويحد من هدر الموارد، وضمان وصول مياه الري للمزارعين،  كما يجري مواصلة العمل أيضا على تطوير الجمعيات الزراعية لتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمزارعين، مع متابعة أعمال صرف الأسمدة وضمان توافر جميع مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب.


وأضاف الخطيب أن هناك أيضا فرق العمل من الهيئة بالتنسيق مع مديرياتها، ومديريات الزراعة بالمحافظات، تقوم بالمرور الدوري على المحاصيل الزراعية، بما في ذلك  محصول القطن، لتقديم الدعم الفني اللازم، فضلا عن  تنفيذ أعمال المكافحة الفعالة للآفات لضمان سلامة المحاصيل وجودتها، ونشر التوصيات المناسبة في ظل التحديات المناخية والتغيرات الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وذلك بهدف ضمان استدامة الإنتاج.


وأكد مدير الهيئة أيضا، مواصلة جمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات، والمشروعات الإنتاجية التابعة، ضخ السلع والمنتجات الغذائية من إنتاجها، بأسعار مخفضة في المنافذ الثابتة والمتحركة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والمساهمة في توفير احتياجاتهم الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

الإصلاح الزراعي تعدي على الأراضي الزراعية الزراعة الأراضي الزراعية

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