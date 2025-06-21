مبابي يغيب عن ريال مدريد في دور المجموعات بكأس العالم للأندية

ذكرت إذاعة كادينا سير، أن الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد سوف يغيب عن دور المجموعات فى كأس العالم للأندية للإصابة.

أكدت الإذاعة ، أن مبابي قد يغيب أكثر من المباراتين المتبقيتين من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

وشددت الإذاعة، أنه سوف يغيب عن مباراتى باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج.

وأصيب كيليان مبابي بإلتهاب معوي حاد ، ودخل أحد المستشفيات فى أمريكا قبل خروجه يوم الخميس الماضى.

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.