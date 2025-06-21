نفوق دولفين صغير بالبحر الأحمر في مطاردة متهورة من قارب سريع

في حادثة مؤلمة أثارت الحزن والاستياء، لقي دولفين صغير مصرعه قبل أيام قليلة إثر مطاردة عنيفة تعرّض لها من قارب سريع في مياه البحر الأحمر، ما أسفر عن إصابته وفقدان حياته رغم محاولات إنقاذه.

رصدت الواقعة فرق الغوص التابعة لـ Scuba World Divers Makadi، والتي بادرت بالإبلاغ بعد ملاحظة الدولفين المصاب، بينما واصل فريق IDive Makadi Bay جهوده الحثيثة حتى اللحظات الأخيرة لمحاولة إنقاذه، في موقف يعكس إخلاصهم ودورهم الحقيقي كحماة للبحر.

جمعية هيبكا البيئية أدانت هذا السلوك غير المسؤول، مؤكدة أن ما حدث لا يجب أن يمر مرور الكرام. وذكّرت الجمعية بأن الحفاظ على الكائنات البحرية يبدأ من الالتزام بقواعد التعامل معها، خصوصًا عند مشاهدة الدلافين، مشيرة إلى أن دليل السلوك المسؤول مع الدلافين متاح مجانًا باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني.

ودعت "هيبكا" جميع مرتادي البحر إلى:

التعرف على الإرشادات ومشاركتها.

الإبلاغ عن أي تصرفات ضارة أو عدوانية عبر تطبيق HEPCA.

أن يكونوا صوتًا للكائنات التي لا تملك وسيلة للدفاع عن نفسها.



وأكدت الجمعية أنها ستواصل حملات التوعية، لكنها تحتاج دعم الجميع لتحويل هذه الخسارة إلى رسالة وعي ومسؤولية.

هذا الحادث المؤسف يُعد تذكيرًا بأن البحر الأحمر ليس فقط وجهة سياحية، بل موطن حي لكائنات تستحق الحياة والاحترام.

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