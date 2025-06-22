طقس الأحد: الأرصاد تحذر من شبورة صباحًا ورياح مثيرة للرمال والأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضح الخبراء أنه عن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتنشط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى بالقاهرة 35 والصغرى 23 والإسكندرية العظمى31 والصغرى 21 وأسوان العظمى 41 والصغرى 26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 21

بنها 35 23

دمنهور 34 23

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 33 21

المنصورة 35 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 33 21

دمياط 30 22

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 34 23

العريش 32 21

رفح 31 20

رأس سدر 35 23

نخل 33 16

كاترين 30 14

الطور 35 25

طابا 33 22

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 31 21

العلمين 30 20

مطروح 29 22

السلوم 32 20

سيوة 37 18

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 27

سفاجا 36 27

مرسى علم 35 28

شلاتين 36 27

حلايب 34 25

أبو رماد 36 24

رأس حدربة 34 25

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

الوادي الجديد 38 21

أبوسمبل 39 22