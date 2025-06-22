خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي بدون رقابة قد يتحوّل إلى خطر وجودي للبشرية

اعتبر المهندس هشام طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي يمثل سلاحا ذا حدّين، مؤكدا أن افتقاره للضوابط القانونية والأخلاقية قد يحوّله من أداة تطوير إلى تهديد حقيقي.

وأشار طارق فى حواره ببرنامج “العنكبوت” على شاشة أزهري إلى ضرورة إنشاء هيئات مستقلة لتقييم أدوات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن: “غياب الرقابة المنظمة، وترك النماذج تتفاعل بشكل حر مع بيانات غير موثوقة، قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة يصعب السيطرة عليها”.

وذكر أن “غياب معايير أخلاقية في تعليم الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إنتاج سلوكيات سلبية، مما يجعل من الضروري بناء إطار تربوي رقمي يحاكي القيم الإنسانية الإيجابية”.

https://youtu.be/9GSmg-6ff3k?si=vNd99VpN-apiRgXx