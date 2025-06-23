شوبير يكشف حقيقة رفض كوكا اللعب أمام بالميراس

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر حقيقة ما تردد بشأن رفض أحمد نبيل كوكا نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المشاركة في مباراة بالميراس في كأس العالم للأندية.

وقال أحمد شوبير: "كوكا لم يرفض اللعب أمام بالميراس ولكن كان عنده كدمة في الركبة وهو لاعب موسوس وبيخاف وكان خايف الإصابة تتكرر رغم إن الجهاز الطبي قال له شارك مفيش مشكلة".

وأضاف: "أنا أكلمت مع كوكا بعد مباراة بالميراس وقال يا كابتن كنت حاسس بوجع وكل ما اعمل تست (اختبار) أحس بوجع والدكاترة قالوا لي متخفش".

وختم شوبير: "عموما كوكا سليم تماما حاليا ومرشح يلعب النهاردة".



يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، على ملعب "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة فجرًا (04:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويمتلك الأهلي نقطة واحدة فقط، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم خسارته في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي، ليحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن بورتو، صاحب النقطة الوحيدة أيضًا، والذي تعادل مع بالميراس وخسر أمام إنتر ميامي.

ويدخل الأهلي مواجهة بورتو بشعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يتعيّن على بطل أفريقيا الانتصار بفارق هدفين على الأقل، من أجل رفع رصيده إلى 4 نقاط وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية 2025.