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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب صادم يكشف احتمال فقدان Galaxy S27 Ultra لميزة أساسية عند إطلاقه في 2027

Galaxy S27 Ultra
Galaxy S27 Ultra
احمد الشريف

تستعد سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S27 في أوائل عام 2027، إلا أن تسريباً جديداً أثار جدلاً واسعاً حول فقدان الهاتف الرائد في السلسلة، Galaxy S27 Ultra، إحدى ميزاته الأساسية التي تميّزها عن المنافسين. 

وفقاً للمسرب الصيني المعروف Setsuna Digital، تفكر سامسونج بجدية في التخلي عن قلم S Pen المدمج الذي لطالما كان جزءاً لا يتجزأ من هواتف Ultra، وهو ما قد يشكل تحولاً جذرياً في تصميم ووظائف الجهاز.

S Pen

تأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تفيد بأن سامسونج قد تلغي دعم القلم المدمج في هواتفها الذكية، مع احتمال اعتماد نسخة خارجية من قلم S Pen كما حدث مع Galaxy S21 Ultra، بدلاً من دمجه داخل هيكل الهاتف. 

ويُعتقد أن هذا القرار نابع من توجه الشركة نحو تركيز المستخدمين الأكثر حرصاً على القلم إلى أجهزة التابلت بدلاً من الهواتف. 

كما تشير التسريبات إلى أن شركة سامسونج أوقفت إنتاج نموذج جديد من قلم S Pen المرتقب، مما قد يؤثر أيضاً على دعم القلم في هاتف Galaxy Z Fold7 القابل للطي، مما يعزز فرضية تقليص الاعتماد على هذه التقنية في هواتفها المستقبلية.

سلسلة Ultra

هذا التغيير المحتمل يثير تساؤلات حول مستقبل سلسلة Ultra التي اشتهرت بدمج القلم كميزة تميزها عن باقي الهواتف الرائدة، ويعكس تحولات استراتيجية في تصميم الأجهزة الذكية لدى سامسونج، ربما بهدف تبسيط التصميم أو تقليل التكلفة، أو إعادة توجيه تجربة المستخدم نحو أجهزة أخرى مثل التابلت. 

ومع اقتراب موعد الإطلاق، تبقى هذه التفاصيل بحاجة إلى تأكيد رسمي من سامسونج، لكن التسريبات حتى الآن تشير إلى تحوّل مهم في مواصفات Galaxy S27 Ultra مقارنة بالإصدارات السابقة.

في الختام، يعكس هذا التسريب حالة من الترقب والقلق بين محبي سلسلة Galaxy Ultra، حيث قد يفقد الهاتف إحدى أبرز ميزاته التي ساهمت في تميزه خلال السنوات الماضية، مما قد يؤثر على قرارات الشراء والتوقعات المستقبلية لمستخدمي سامسونج.

Galaxy S27 Ultra Galaxy S27 Galaxy

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