النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات حفاظًا على الأرواح وحركة القطارات

ناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة عند عبور مزلقانات السكك الحديدية، وعدم اقتحامها أو السير عكس الاتجاه أثناء إغلاقها، لما يمثله ذلك من خطر على الأرواح وتعطيل لحركة القطارات.

تأتي المناشدة في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "سلامتك تهمنا"، والتي تستهدف رفع وعي المواطنين بالممارسات الخاطئة عند استخدام مرفق السكك الحديدية، وأثرها على السلامة العامة والممتلكات.

وأكدت الوزارة أهمية الانتظار حتى فتح المزلقان ومرور القطار بالكامل قبل العبور، وعدم المجازفة التي قد تؤدي إلى حوادث مميتة أو تعطيل مرفق حيوي يخدم ملايين الركاب يوميًا.

وشددت الوزارة على أن اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء الإغلاق لا يعرّض حياة الشخص فقط للخطر، بل يؤثر سلبًا على انتظام حركة القطارات، ما يؤدي إلى تأخيرات وخسائر مادية جسيمة.

تعمل وزارة النقل بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية على تنفيذ خطة تطوير شاملة للمزلقانات تشمل تحديث أنظمتها وتحسين إجراءات السلامة، وتؤكد أن نجاح هذه الجهود يتطلب وعيًا والتزامًا مجتمعيًا كاملًا بقواعد العبور الآمن.

