التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة بالنادي المصري

انهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون للكوكي لتدريب المصري وكافة تفاصيل التعاقد عقب وصوله إلى بورسعيد مساء اليوم الثلاثاء وذلك استعدادًا لبدء فترة الإعداد نهاية الأسبوع الجاري.

المصري يتعاقد مع التونسي نبيل الكوكي

جدير بالذكر أن الكوكي البالغ من العمر 55 عامًا سبق له قيادة العديد من الأندية داخل وخارج تونس، حيث تولى مهام الإدارة الفنية لأندية الصفاقسي والأفريقي والملعب التونسي والبنزرتي وقوافل قفصة بتونس وكذلك أندية وفاق سطيف وأهلي برج بوعريرج وشباب بلوزداد الذي نجح في قيادته للفوز بالدوري الجزائري موسم 2023/2022 ، كما قاد أيضا أندية الهلال السوداني والاتحاد الليبي والمحرق البحريني والرمثا والفيصلي الأردنيين.