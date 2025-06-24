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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة: الانتهاء من تركيب مأخذ نموذجي لمحطة فنارة العمدة

مياه القناة الأنتهاء من تركيب مأخذ نموذجي لمحطة فناره العمده
مياه القناة الأنتهاء من تركيب مأخذ نموذجي لمحطة فناره العمده
محمد الغزاوى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال تركيب مأخذ نموذجي لمحطة مياه فناره العمده والتي تعمل بطاقة تصميمية 2000 م مكعب يوم، وتخدم مناطق فناره الميناء، وكسفريت، وأبورمانه، وكوبري السيل، وذلك لحماية المحطة من الرواسب الطينية والحشائش والعوالق التى بدورها تؤثر على سحب المياه من الترعة الي المحطة، ذلك لضمان جودة المياه المنتجة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في حملة تركيب مأخذ نموذجي يشمل شباك حديدية وفوانيس، بالاضافة الي عمل الصيانة الدورية، لجميع محطات مياه الشرب في محافظات " السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، وذلك لإزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، وأن الهدف من ذلك هو إنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

مياه القناة الأنتهاء من تركيب مأخذ نموذجي لمحطة فناره العمده

وأكد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة لكل مأخذ محطات مياه الشرب، وذلك عن طريق فريق متخصص في أعمال التطهير لإزالة الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه، كما يتم تطهير الشبكات الحديدية من المخلفات والمواد العالقة التي تمر من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع بصفة مستمرة عملية سحب العينات العشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق دار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين في إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا نقوم بتنظيم قوافل المائية فى اطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة والتى من أهمها تحقيق رضا العميل، وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والتعامل الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتأكيد على الجهد المبذول لتوفير مياه شرب نقية والتخلص الآمن من الصرف الصحي وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني و إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي.

القناة مياه القناة مياه الشرب والصرف الصحي السويس الإسماعيلية

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