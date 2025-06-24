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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون مشترك بين الطب البيطري ومراكز رعاية الحيوانات الأليفة بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر جهودها المكثفة  تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتورة رشا صلاح أحمد عبداللطيف مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، لتفعيل القانون رقم 29 لسنة 2023، والرامي إلى إعلان مصر خالية من مرض السعار، والحد من ظاهرة انتشار الكلاب الحرة، وذلك في إطار مشروع "صحة واحدة" وضمن أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، عقدت الدكتورة رشا صلاح سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع أهم مراكز رعاية الحيوانات الأليفة بالمحافظة، والتي تختص بعلاج وتحصين حيوانات الشوارع ضد مرض السعار، إلى جانب إجراء عمليات جراحية تشمل خصي الذكور وتعقيم الإناث، وذلك تحت إشراف بيطري كامل من مديرية الطب البيطري بكافة مدن البحر الأحمر.

تهدف هذه الاجتماعات إلى وضع خطة تعاون مشترك بين الجانبين لضمان التكامل في تنفيذ آليات المكافحة والسيطرة على مرض السعار.

وأكدت مدير عام الطب البيطري أن التعاون مع مراكز رعاية الحيوانات يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف المشروع، مشيرة إلى أن العمل يجري في أجواء يسودها التفاهم المشترك للحد من المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن الحيوانات غير المحصنة، في ظل إشراف مباشر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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