مفكر سياسي: الرد الإيراني أهان الهيمنة الإسرائيلية رغم عشوائيته

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن الضربة العسكرية الإسرائيلية لإيران حملت دلالات خطيرة للغاية، نظرًا لطبيعتها الأمنية والاستخباراتية، موضحًا، أن إسرائيل لم تكتفِ بقصف مواقع أو منشآت، بل استهدفت بشكل مباشر العلماء الإيرانيين، في الاصطياد، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاستهداف يمثل ضربة قاصمة لأي مشروع علمي، إذ أن بناء الكوادر البشرية يتطلب سنوات من العمل والتأهيل، وليس مجرد إنشاء منشآت.

وأضاف بدراوي، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرد الإيراني، رغم أنه جاء بطريقة عشوائية نسبيًا، إلا أنه شكّل سابقة نوعية، حيث ضربت طهران العاصمة الإسرائيلية تل أبيب بشكل مباشر، ما اعتبره كثير من المراقبين العرب لأول مرة بمثابة "إهانة للهيمنة الإسرائيلية".

وتابع أن الشارع العربي أبدى تعاطفًا واضحًا مع الشعب الإيراني خلال تلك الضربات، متناسيًا في لحظة نشوة الخصومة التاريخية بين العرب وإيران، وذلك بسبب الرمزية القوية التي حملتها تلك الضربات ضد إسرائيل.

وأشار المفكر إلى أن ما حدث شكّل صدمة رمزية للمجتمع الإسرائيلي، إذ كانت تل أبيب تُعد في السابق خارج نطاق أي تهديد جدي، مضيفًا أن إسرائيل فقدت احتكارها للردع الكامل.

وأكد بدراوي أن الضربات الإيرانية لم تكن ذات تأثير عسكري عميق، وإنما كانت "شكلية" أكثر منها موضوعية، موضحًا أن أعداد الضحايا كانت محدودة، وأن الضربات هدفت أساسًا إلى توصيل رسالة مفادها "نحن قادرون على الرد"، وهو ما تحقق من الناحية النفسية والسياسية، رغم محدودية الأثر المادي المباشر.