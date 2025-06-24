قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الراجل ومراته ضربوا البنت| فستان سهرة يشعل حي السلام بـ خناقة عنيفة
أمين الإفتاء يكشف أعظم حقوق الزوجة على الرجل
كأنك شديت فيشة .. لميس الحديدي تعلق على نهاية الحرب الإيرانية الإسرائيلية
الأوروبية للسياسات: أسواق النفط تفاءلت بإعلان ترامب
تشكيل بايرن ميونخ ضد بنفيكا بكأس العالم للأندية.. مولر يقود الهجوم
ما مبطلات الصلاة؟ أفعال احذر منها أثناء الفرائض اليومية
نقل الكهرباء تبحث مع وفد نيجيري التعاون في الطاقة المتجددة ..صور
أحمد موسى: نمتلك جيشا وطنيا عظيما ولازم نعرف قيمته
أمين الإفتاء يحذر: الحياة الزوجية ليست شهوة عابرة
كان بيعمل إيه.. أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة بورتو
أحمد موسى يحذر من تغلغل الموساد الإسرائيلي في بعض الدول
مُزيّنة بـ1220 كليو حرير وذهب وفضة.. الكعبة المشرفة ترتدي الكسوة الجديدة .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفكر سياسي: الرد الإيراني أهان الهيمنة الإسرائيلية رغم عشوائيته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن الضربة العسكرية الإسرائيلية لإيران حملت دلالات خطيرة للغاية، نظرًا لطبيعتها الأمنية والاستخباراتية، موضحًا، أن إسرائيل لم تكتفِ بقصف مواقع أو منشآت، بل استهدفت بشكل مباشر العلماء الإيرانيين، في الاصطياد، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاستهداف يمثل ضربة قاصمة لأي مشروع علمي، إذ أن بناء الكوادر البشرية يتطلب سنوات من العمل والتأهيل، وليس مجرد إنشاء منشآت.

وأضاف بدراوي، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرد الإيراني، رغم أنه جاء بطريقة عشوائية نسبيًا، إلا أنه شكّل سابقة نوعية، حيث ضربت طهران العاصمة الإسرائيلية تل أبيب بشكل مباشر، ما اعتبره كثير من المراقبين العرب لأول مرة بمثابة "إهانة للهيمنة الإسرائيلية".

وتابع أن الشارع العربي أبدى تعاطفًا واضحًا مع الشعب الإيراني خلال تلك الضربات، متناسيًا في لحظة نشوة الخصومة التاريخية بين العرب وإيران، وذلك بسبب الرمزية القوية التي حملتها تلك الضربات ضد إسرائيل.

وأشار المفكر إلى أن ما حدث شكّل صدمة رمزية للمجتمع الإسرائيلي، إذ كانت تل أبيب تُعد في السابق خارج نطاق أي تهديد جدي، مضيفًا أن إسرائيل فقدت احتكارها للردع الكامل.

وأكد بدراوي أن الضربات الإيرانية لم تكن ذات تأثير عسكري عميق، وإنما كانت "شكلية" أكثر منها موضوعية، موضحًا أن أعداد الضحايا كانت محدودة، وأن الضربات هدفت أساسًا إلى توصيل رسالة مفادها "نحن قادرون على الرد"، وهو ما تحقق من الناحية النفسية والسياسية، رغم محدودية الأثر المادي المباشر.

إيران إسرائيل طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

الإيجار القديم

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

الاهلي

عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الهجرة النبوية الشريفة

كم يوما استغرقت الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة؟

الشيخ عويضة عثمان

أمين الإفتاء: "وعاشروهن بالمعروف" ليست مجرد وصية بل أمر رباني

أذكار السفر

أذكار السفر.. اعرف ماذا يقال عند الذهاب إلى مكان بعيد

بالصور

قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

احترس.. الإستحمام بالماء البارد في الحر يضر أكثر مما ينفع

كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟
كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟
كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟

مفاجأة.. تناول الأطعمة السبايسي يخفض درجة حرارة الجسم في الصيف

تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف
تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف
تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. من يطلق قرار الحرب؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

المزيد