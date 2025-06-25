كيف بدأ التقويم الهجري مع العرب.. أستاذ تاريخ إسلامي توضح

قالت الدكتورة ولاء محمد أستاذ التاريخ الإسلامي، إن التقويم الهجري، هو أحد مظاهر التقدم العلمي في الدولة الإسلامية، موضحة أن الحضارة الإسلامية صفحة مشرقة من صفحات التاريخ أضاءت بنورها ظلام العصور الوسطى.

وتابعت أستاذ التاريخ الإسلامي، خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن التقويم في الجزيرة العربية قبل الإسلام كان يقوم على استطلاع القمر، مضيفة أن العرب كانوا يؤرخون بالمناسبات الكبيرة.

كما أوضحت الدكتورة ولاء محمد، أنه في عام 17 هجريا، تلقى حاكم البصرة مراسلة من دولة الخلافة، ومن هذا الوقت اجتمع الخليفة عمر بن الخطاب مع الصحابة، للتشاور في بدء التقويم الهجري، وخلال التشاور أشار سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لاختيار هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليبدأ منها التقويم الهجري.

وذكرت: "تم الاتفاق علي رأي سيدنا علي بن علي طالب، ليكون التقويم الهجري بداية من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة".

