قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات بدخول طلاب الثانوية العامة للجانهم 8:30 صباحا و التفتيش قبل الامتحان
بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة.. طريقة الاستعلام عن المعاشات 2025
طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان استعداداً لآداء الفيزياء والتاريخ
أخبار التكنولوجيا| حظر جماعي للمجموعات وحسابات فيسبوك وإنستجرام يغضب الجميع.. واتساب ستحد من عرض الإعلانات في بعض الدول
جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي
الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا
دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور
اشتعال سوبر ماركت .. معركة بالمولوتوف والأسلحة البيضاء بين عائلتين بكرداسة
ترامب يدرس الإعلان عن بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» قبل نهاية ولايته
التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة "الفيزياء والتاريخ" إلى لجان امتحانات الثانوية العامة
ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب تطورات التهدئة بين إيران وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس سنة .. عقوبة نشر أخبار كاذبة تستهدف إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

الحبس
الحبس
معتز الخصوصي

حدّد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة ، تستهدف إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة تستهدف إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وفقا للقانون.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

أخبار كاذبة نشر أخبار كاذبة عقوبة نشر أخبار كاذبة قانون العقوبات المصلحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

حديقة الحيوان

مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

فيفا

فيفا يجدد إيقاف القيد على 5 أندية مصرية بسبب 10 قضايا..وهذا موقف الزمالك وبيراميدز

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيارة السعودية العائلية

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

برقم الجلوس .. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط لعام 2024 /2025

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية ١٤٤٧هـ من رحاب المسجد الأحمدي |صور

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لـ200 متدرب.. والمحافظة تستقبل فوجاً سياحيًا من ألمانيا

جامعة طنطا

وفد جامعة طنطا يواصل زيارته لجامعة كانتابريا بإسبانيا لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي| صور

بالصور

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

طريقة عمل عصير التفاح البيتي بالليمون

طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد