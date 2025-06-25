خريجة معهد.. الأمن يداهم عيادة تجميل شهيرة بمصر الجديدة ويضبط طبيبة مزيفة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طبيبة تجميل مزيفة شهيرة في منطقة مصر الجديدة بعدما تبين أنها حاصلة على دبلوم معهد سكرتارية.

القبض على طبيبة تجميل مزيفة شهيرة في مصر الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من قسم شرطة مصر الجديدة تضمن ورود بلاغا من فتاتين اتهموا فيه صاحبة مركز تجميل "طبيب" بالتسبب في تشوهات في وجه كلا منهن.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتم ضبط المذكورة، وتقديمها إلى النيابة العامة التي كشفت خلال التحقيقات أنها حاصلة على دبلوم من معهد وليست طبيبة.

كما تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن العيادة تعمل بدون تراخيص وتقوم بعمل عمليات التجميل وشفط الدهون مستخدمة مواد وأدوات مجهولة تضر بالصحة العامة.

وفجرت التحريات مفاجأة في الواقعة حيث تبين أن الطبيبة تحمل شهادات زعمت أنها من جامعات أجنبية ومصرية وتبين أنها مزيفة بالكامل.