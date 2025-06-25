لن يحرم أحد من الزيارة .. مدير حديقة الحيوان بالجيزة : الأسعار ستكون مناسبة لجميع الفئات

أكد أليان هيوسكو، مدير حديقة الحيوان والأورمان بالجيزة، أن إدارة الحديقة حرصت على أن تكون أسعار الدخول في متناول جميع فئات المجتمع، منوهًا بأنه كان هذا جزء من تفكيره خلال فترة تطوير الحديقة.

وقال "هيوسكو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، : إننا نحرص على أن يأتي الجميع لزيارة الحديقة، وقد أخذنا في الاعتبار ظروف كل طبقات المجتمع المصري"، موضحًا أن الأسعار لن تكون باهظة، ولا أحد سيُحرم من زيارة الحديقة بسبب تكلفة التذاكر، في خطوة تستهدف جعل الحديقة مساحة متاحة للجميع دون استثناء".

وتابع: "نريد أن تكون الحديقة وجهة مفتوحة لجميع المواطنين بكل فئاتهم، هو من في بيئة ترفيهية وتعليمية تحترم الإنسان والحيوان على حد سواء"، منوهًا بأن حديقة الحيوان بالجيزة من أعظم وأكبر حدائق الحيوان في العالم، مشيرًا إلى أن تطويرها يأخذ وقتًا طويلًا لكنه يستحق.