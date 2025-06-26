5صفقات .. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

زف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن:الزمالك سيبرم ما لا يقل عن ٥ صفقات محلية في ميركاتو الصيف.



علي الجانب الآخر كان قد كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أسماء الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر لـ “صدي البلد” : "رحيل 5 لاعبين عن الزمالك رسميًا، وذلك برحيل التونسي حمزة المثلوثي، ورحيل اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر الذي كان معارا من أنبي.



وأشار: “ إلي رحيل الثنائي السنغالي سيدي نداي، والمدافع الغيني جيفرسون كوستا، وقرار أعتزال محمد عبد الشافي الظهير الأيسر”.

وجاء حسم تلك الملفات قبل الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول خلال الساعات القادمة.