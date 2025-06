فريدي برينز يكشف سبب شعوره بالتعرض للطرد يوميا خلال تصوير She’s All That

رغم نجاحه الكبير بدور زاك سايلر في فيلم She’s All That عام 1999، اعترف الممثل فريدي برينز جونيور أنه كان يشعر بالتوتر الشديد أثناء التصوير لدرجة أنه اعتقد يوميًا أنه سيتم طرده من العمل.



وفي مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE، قال برينز: “كانت واحدة من أفضل التجارب، لكني كنت متوترًا بشدة واعتقدت أنني سأُطرد كل يوم.. لم يكن لدي خبرة كبيرة في التمثيل ولم أدرس في مدرسة تمثيل، فكنت أتعلم كل شيء أثناء التصوير”.





استمر القلق لمدة شهر كامل، إلى أن أدرك أن استبداله يعني إعادة تصوير كل المشاهد من البداية، وهو ما جعله يبدأ في الشعور بالثقة تدريجيًا. “كنت أصل قبل الموعد بساعة لأنني كنت مرعوبًا من التأخير”.





برينز تحدث أيضًا عن صداقته القوية مع زميلته في الفيلم رايتشل لي كوك، مؤكدًا أنها كانت داعمة له منذ اليوم الأول وساعدته كثيرًا بسبب خبرتها الأكبر. وأضاف: “هي مثل أختي، وما زلنا أصدقاء مقرّبين حتى اليوم”.





كما أشار إلى علاقته القوية بباقي أعضاء طاقم الفيلم، منهم بول ووكر، الذي شاركه حب الجوجيتسو، والمغنية ليل كيم التي وصفها بأنها “حقيقية وعلى طبيعتها تمامًا”، رغم شهرتها الكبيرة آنذاك.





وفي سياق آخر، كشف برينز عن تعاونه الأخير مع تطبيق DoorDash في حملة صيفية لتوصيل الوجبات والاحتياجات اليومية، موضحًا أن انشغال أطفاله بأنشطة متعددة جعله يعتمد على التطبيق لتوفير الوقت والجهد، خصوصًا كونه الطباخ الرئيسي في المنزل.





اليوم، وبينما يستعد للعودة إلى الشاشة في الجزء الجديد من I Know What You Did Last Summer، يبدو أن فريدي برينز جونيور يعيش مرحلة متوازنة تجمع بين العائلة والعمل، دون أن ينسى دروس بداياته المتواضعة في هوليوود.