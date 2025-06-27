قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهجرة النبوية..محطة فاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية
شهيدان وعدد من المصابين بنيران الاحتلال شمالي رفح الفلسطينية
استشهاد 8 فلسطينيين .. مجـ.زرة جديدة في مدرسة بـ حي التفاح
Africa Health ExCon.. مطالبات بإنشاء وكالة دولية للذكاء الاصطناعي
ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب
التمريرة بـ 40 ألف جنيه استرليني.. بنود مثيرة في عقد رونالدو الجديد مع النصر
8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بغزة
مصر الأولى إفريقيًا والسادسة عالميًا في تصنيف "الجنوب العالمي" لعام 2024
وزير الري: علاقات مصر وجيبوتي ترسخت عبر عقود طويلة من التعاون الأخوي
ماكرون: نطالب إيران بعدم استئناف التخصيب والسماح بعودة التفتيش الدولي
مجالس الذاكرين.. 2963 ندوة دينية لمواجهة الإرهاب والتطرف والتراجع الأخلاقي
تعميق التعاون بين مصر والصين لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فريدي برينز يكشف سبب شعوره بالتعرض للطرد يوميا خلال تصوير She’s All That

فريدي برينز جونيور
فريدي برينز جونيور
شروق سلامة

رغم نجاحه الكبير بدور زاك سايلر في فيلم She’s All That عام 1999، اعترف الممثل فريدي برينز جونيور أنه كان يشعر بالتوتر الشديد أثناء التصوير لدرجة أنه اعتقد يوميًا أنه سيتم طرده من العمل.


وفي مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE، قال برينز: “كانت واحدة من أفضل التجارب، لكني كنت متوترًا بشدة واعتقدت أنني سأُطرد كل يوم.. لم يكن لدي خبرة كبيرة في التمثيل ولم أدرس في مدرسة تمثيل، فكنت أتعلم كل شيء أثناء التصوير”.


 

استمر القلق لمدة شهر كامل، إلى أن أدرك أن استبداله يعني إعادة تصوير كل المشاهد من البداية، وهو ما جعله يبدأ في الشعور بالثقة تدريجيًا. “كنت أصل قبل الموعد بساعة لأنني كنت مرعوبًا من التأخير”.


 

برينز تحدث أيضًا عن صداقته القوية مع زميلته في الفيلم رايتشل لي كوك، مؤكدًا أنها كانت داعمة له منذ اليوم الأول وساعدته كثيرًا بسبب خبرتها الأكبر. وأضاف: “هي مثل أختي، وما زلنا أصدقاء مقرّبين حتى اليوم”.


 

كما أشار إلى علاقته القوية بباقي أعضاء طاقم الفيلم، منهم بول ووكر، الذي شاركه حب الجوجيتسو، والمغنية ليل كيم التي وصفها بأنها “حقيقية وعلى طبيعتها تمامًا”، رغم شهرتها الكبيرة آنذاك.


وفي سياق آخر، كشف برينز عن تعاونه الأخير مع تطبيق DoorDash في حملة صيفية لتوصيل الوجبات والاحتياجات اليومية، موضحًا أن انشغال أطفاله بأنشطة متعددة جعله يعتمد على التطبيق لتوفير الوقت والجهد، خصوصًا كونه الطباخ الرئيسي في المنزل.


 

اليوم، وبينما يستعد للعودة إلى الشاشة في الجزء الجديد من I Know What You Did Last Summer، يبدو أن فريدي برينز جونيور يعيش مرحلة متوازنة تجمع بين العائلة والعمل، دون أن ينسى دروس بداياته المتواضعة في هوليوود.


 

She’s All That فريدي برينز جونيور PEOPLE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 2000 جنيه زيادة| مفاجأة لأصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس السيسي

أكثر من 2000 جنيه زيادة بالمعاش| مفاجأة لهؤلاء بعد قرار الرئيس السيسي رسميًا

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

الاهلي

الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

ترشيحاتنا

أذكار الصباح يوم الجمعة

أذكار الصباح يوم الجمعة.. احرص على ترديدها من الآن

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

أمين البحوث الإسلامية: الهجرة النبويَّة عبور حضاري من الضعف إلى التمكين

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

من منبر الهجرة .. أحمد عمر هاشم يدعو إلى نبذ السلاح ووحدة الأمة

بالصور

جنرال موتورز متهمة أمام القضاء بالسماح للصوص بسرقة سياراتها

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

بداية جديدة.. كنزي مدبولي تثير الجدل بالقفز في البسين بعد كتب الكتاب

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

موجة أخرى من استدعاءات السيارات تدفع فورد لقرار غير مرغوب فيه

فورد
فورد
فورد

مثلث حماس يثير الجدل في صورة موظفي تسلا.. وتصرف غريب من الشركة

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد