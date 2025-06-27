خطيب مسجد السيدة نفيسة: استحالة الإقلاع عن المخدرات والمسكرات وهم من الشيطان

قال الشيخ محمد طه رمضان، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إنه يجب علينا أن نبدأ صفحة جديدة مع الآن ومع بداية العام الهجري الجديد نصنع بداية جديدة وأمل جديد.

وأضاف محمد طه رمضان، خطيب الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، متحدثا عن موضوع بعنوان "بداية جديدة وأمل جديد"، أن من يشرب المخدرات والمسكرات عليه أن يبدأ صفحة جديدة خالية من المخدرات والمسكرات وليعلم أنها وباء عظيم يدمر العقل والصحة والأفراد والأسر والمجتمعات ويستوجب غضب الله وعقابه.

وتابع: ابدأ صفحة جديدة من الآن ولا تدعي بأنها تركها صعب ومستحيل فهذا وهم من الشيطان فأنت لم تألف الخمور كما ألفها الصحابة قبل أن تحرم عليهم، لكن لما جاء التحريم القاطع من الله، فانتهى الصحابة في الحال.