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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مروة عبد المنعم تكشف عن إصابتها بـ فوبيا طريفة

مروه عبد المنعم
مروه عبد المنعم
يمنى عبد الظاهر

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم عن إصابتها بـ فوبيا طريفة، تتعلق باستخدامها للهاتف المحمول، والتي اكتشفتها مؤخرًا.

وكتبت مروة عبدالمنعم عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: "أنا اكتشفت أن عندي فوبيا بقالها أكتر من سنة وأنا مش واخده بالي منها لحد ما واحد خلاني أركز فيها، وقالي أنتي عمرك مارديتي عليا في التليفون مع أني بكلمك واتس أب بتردي عادي، وهنا بقي اكتشفت الفوبيا وهي أني مبكلمش حد في التليفون، بكلم الناس واتس آب فقط".

تفاصيل فوبيا مروة عبدالمنعم

وأضافت: "اكتشفت أني فعلا قليل جدا وبالصدفة لما برد على حد في التليفون والناس القريبة مني عارفة أنها لما تحب توصلي بتوصلي واتس آب، لما ركزت أكتر اكتشفت أني مبحبش اسمع رنت التليفون وأشوف الرنة ماردش، وأول ما يبعتلي واتس أب برد عادي".

واستكملت: “طب ده ليه علاج ولا ايه، ولحد ماتعالج من الفوبيا دي الناس اللي بتكلمني تليفون ومش برد عليها ماتزعلش كلموني واتس آب صباحكم خير ورزق وسعاده”.

وتفاعل معها متابعيها، كاشفين عن إصابتهم بالفوبيا ذاتها: “عندي نفس الموضوع حتي مبحبش الفويس نوت بحب الكتابة"، زيك والله"، ”فوني silent من سنين طويله"، "لا دي حاجة طبيعية جدا مش فوبيا ولا حاجة".

يذكر أن الفنانة مروة عبد المنعن كانت قد كشفت حقيقة الشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة عدم صحتها، ومن بينها ما تردد بشأن زواجها من الفنان مصطفى قمر، أو أن الفنانة إنعام الجريتلي هي والدتها، وغيرها من الأمور المغلوطة التي حسمت الجدل حولها بشكل قاطع.

وقالت في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"إشاعات ليس لها علاقه بيا نهائيا مامتي الفنانه إنعام الجريتلي،

مامتي الفنانه إحسان القلعاوي، بابايا الفنان صبري عبدالمنعم، جدي وساعات بابايا الفنان عبدالمنعم مدبولي، اتجوزت الفنان أحمد عزمي، اتجوزت الفنان مصطفي قمر".

للهاتف المحمول الفنانه إحسان القلعاوي أحمد عزمي مصطفي قمر مروه عبد المنعم

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