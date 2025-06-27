قبل طرحه في 2 يوليو.. السقا وفهمي يروّجان لفيلم أحمد وأحمد بفيديو طريف

حرص الفنانان أحمد السقا وأحمد فهمي على الترويج لفيلمهما الجديد "أحمد وأحمد"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 2 يوليو المقبل.

ونشر الثنائي عبر حساباتهما الرسمية على "إنستجرام" مقطع فيديو طريفا، ظهرا خلاله أثناء تبادل الملابس، حيث قال السقا ممازحًا فهمي: "القميص اللي أنا لابسه ضيق، هات اللي معاك يا فهمي"، قبل أن يوجها دعوة للجمهور لمشاهدة الفيلم قائلين: "استنوا فيلم أحمد وأحمد يوم 2 يوليو".

يُذكر أن فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.