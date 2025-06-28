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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل الصحة ببني سويف تشارك في الإحتفالية باليوم العالمي للدم بالتبرع

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شاركت  الدكتورة سماح جاد  وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك من خلال تبرعها بنفسها بوحدة دم، دعمًا لأهداف الحملة وتأكيدًا على أهمية المبادرة المجتمعية في إنقاذ الأرواح.

وجاءت مشاركة جاد خلال الاحتفالية التي شهدها  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضمن  فعاليات حملة التبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدّم، التي أطلقتها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، حيث تهدف الحملة إلى ترسيخ مفهموم ثقافة التبرع الطوعي وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته لمواجهة أي طارئ صحي أو احتياجات دورية للمرضى.

وأوضحت د. سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة، أن المديرية جهزت كافة المقار والمستشفيات التي تحتوي على بنوك دم تجميعية، بجانب فرق طبية متنقلة تصل إلى أماكن التجمعات لتسهيل عملية التبرع.

ولفتت إلى أن التبرع يخضع لفحوصات دقيقة، ويشترط أن يكون المتبرع سليماً صحياً ويتراوح عمره بين 16 و60 عاماً، مع وزن لا يقل عن 50 كجم.

كما تضمّنت الحملة جانبًا توعويًا حول الفوائد الصحية للتبرع، ومنها تنشيط الدورة الدموية وتحسين المؤشرات الحيوية، إلى جانب رفع الوعي العام بكيفية التصرف في حالات الطوارئ وأهمية التبرع الدوري لإنقاذ الأرواح.

جدير بالذكر أن الحملة تأتي في توقيت مهم، في ظل الحاجة المستمرة للدم في حالات الطوارئ وحوادث الطرق، أو للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل دم بانتظام، مثل مرضى الأورام وأمراض الدم المزمنة.

 ويُحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم في الرابع عشر من يونيو من كل عام، تقديرًا للمتبرعين الطوعيين وتشجيعًا لمزيد من الناس على التبرع بالدم بانتظام، بهدف إنقاذ الأرواح وتوفير إمدادات آمنة من الدم.

واعتمدت منظمة الصحة العالمية هذا اليوم منذ عام 2004، ليكون مناسبة سنوية للتوعية بأهمية التبرع بالدم كأحد أوجه العطاء الإنساني، وتعزيز الجهود لضمان توفر الدم ومشتقاته للمرضى والمراكز الطبية حول العالم.

بني سويف صحة بني سويف تبرع بالدم

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