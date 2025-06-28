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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه بني سويف: كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بتل ناروز.. وجارٍ الإصلاح لضمان استمرار الخدمة

رئيس شركة مياه الشرب ببني سويف
رئيس شركة مياه الشرب ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابعت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، جهود فرق الطوارئ في إصلاح كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة مياه "تل ناروز" بشرق النيل، في إطار حرص الشركة على سرعة التعامل مع الأعطال المفاجئة وضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

وأكدت رئيس الشركة، أهمية سرعة الاستجابة والتدخل الفوري لإنهاء أعمال الإصلاح، تنفيذًا لخطة الشركة في متابعة الأعطال بشكل دوري، والعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة في مجال مياه الشرب باعتبارها من الخدمات الحيوية والأساسية.

وتواصل الشركة تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة من خلال قنواتها الرسمية، أو عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، وكذلك من خلال تطبيق واتساب على الرقم 01211175827.

بني سويف مياه بني سويف شرب بني سويف

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