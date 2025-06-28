غداً الأحد.. فصل التيار الكهربائى عن منطقتين بقنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بـ قنا، في بيان اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بنطاق الوحدة المحلية غداً الأحد الموافق 29 يونيو 2025، لإجراء أعمال توصيل خط كهرباء بقرية الخطارة.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بأن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى تتضمن "عزبة محمد أحمد، حاجر الزوايدة"، وتبدأ فترة فصل التيار من 6 صباحاً حتى 8 صباحاً.

وأشار بيان الوحدة المحلية، إلى أن فصل التيار نتيجة توصيل كابل محطة الصرف الصحى الرئيسي بقرية الخطارة، حيث يتم الفصل عن مغذى رقم 7 بمحطة محولات المحروسة.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إلى أن التيار الكهربائي سوف يعود للمناطق المذكورة، عقب انتهاء أعمال الصيانة المقررة بالمناطق المحددة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة.

وأهاب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بالمواطنين والمخابز عمل احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال الفترات المذكورة، فضلاً عن إخطار الجهات الحكومية الواقعة بنطاق الأماكن المذكورة، لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة.