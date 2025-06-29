سعر تويوتا هايلكس 2025 في السعودية

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا هايلكس موديل 2025 في السعودية، وظهرة هايلكس لأول مرة عام 1968 وتنتمي لفئة السيارات البيك أب، وتقدم حاليا في جيلها الثامن الذى ظهر عام 2015 واستمر حتى الان .

تويوتا هايلكس موديل 2025

تنافس سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 الكثير من الاصدارات من ضمنها، إيسوزو دي-ماكس، ونيسان نافارا، وميتسوبيشي L200، وجيب جلاديتور، وفورد رينجر .

أبعاد تويوتا هايلكس موديل 2025

تويوتا هايلكس موديل 2025

تأتى سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 داخل سوق السيارات السعودي بطول 1800 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1795 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3085 مم .

محرك تويوتا هايلكس موديل 2025

تستمد سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 قوتها من محرك 2700 سي سي، وتنتج قوة 164 حصان، وعزم دوران 245 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال .

تويوتا هايلكس موديل 2025

تحصل سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 2400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 147 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس مانيوال .

مواصفات تويوتا هايلكس موديل 2025

تحتوي سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 على الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بها شبك أفقي عريض ومخارج هواء كبيرة، وبها مصابيح أمامية هالوجين، وأضواء ضباب أمامية وخلفية، وبها جنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة، وبها مرايات ومقابض ملونة بلون السقف.

تويوتا هايلكس موديل 2025

بالاضافة إلى ان سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 بها، مقاعد قماش لثلاثة ركاب، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها شاشة مركزية مقاس 7 بوصه، وبها نظام Apple CarPlay ، وبها Android Auto، ومؤشر رقمي، وبها تكييف، وبها مخارج USB، وبها بلوتوث، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبها Steering wheel متعدد الوظائف للرد والتبديل مصدر الصوت.

ويوجد بـ سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 ، مكابح ABS، وأنظمة التوازن EBD و ESC، ومساعد صعود التلال، وبها كاميرا خلفية، وبها حساسات ركن، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام ملاحة احترازي Toyota Safety Sense، وبها نظام ما قبل الاصطدام، ونظام تنبيه مغادرة المسار، ومثبت سرعة تكيفي.

سعر تويوتا هايلكس موديل 2025

تويوتا هايلكس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 تباع بسعر 88 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 تباع بسعر 95 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 تباع بسعر 106 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 تباع بسعر 115 ألف ريال سعودي .