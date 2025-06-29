قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين الهجوم الإرهابي شمال غرب باكستان.. وتقدم التعازي لأسر الضحايا
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
منتخب مصر يتوج بذهبية بطولة إفريقيا لسلاح السيف سيدات
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة
نقل وميكروباص.. القبض على 9 سائقين بسبب السير عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي
أخبار التكنولوجيا| كمبيوتر محمول بشاشة تاتش عالية الدقة.. إطلاق Redmi K Pad بمواصفات جبارة تنافس iPad
قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا القدرة على التعامل مع جميع التهديدات العالمية
الصفقة رقم 3.. مودرن سبورت يضم عماد حمدي لاعب الإسماعيلي السابق
أوكرانيا تستبعد تحقيق السلام عقب الهجوم الروسي بـ 447 مسيرة
مودرن سبورت يعلن التعاقد مع عماد حمدي لاعب الإسماعيلي
حسام غالي أكبر إخفاقاتي.. أسطورة هولندا يفتح النار على نجم الأهلي السابق
ماذا يحدث لمن يقرأ سورة النبأ بعد العصر؟.. النبي أوصى بها لـ 3 أسباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر تويوتا هايلكس 2025 في السعودية

تويوتا هايلكس موديل 2025
تويوتا هايلكس موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا هايلكس موديل 2025 في السعودية، وظهرة هايلكس لأول مرة عام 1968 وتنتمي لفئة السيارات البيك أب، وتقدم حاليا في جيلها الثامن الذى ظهر عام 2015 واستمر حتى الان .

تويوتا هايلكس موديل 2025

تنافس سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 الكثير من الاصدارات من ضمنها، إيسوزو دي-ماكس، ونيسان نافارا، وميتسوبيشي L200، وجيب جلاديتور، وفورد رينجر .

أبعاد تويوتا هايلكس موديل 2025

تويوتا هايلكس موديل 2025

تأتى سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 داخل سوق السيارات السعودي بطول 1800 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1795 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3085 مم .

محرك تويوتا هايلكس موديل 2025

تستمد سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 قوتها من محرك 2700 سي سي، وتنتج قوة 164 حصان، وعزم دوران 245 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال .

تويوتا هايلكس موديل 2025

تحصل سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 2400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 147 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس مانيوال .

مواصفات تويوتا هايلكس موديل 2025

تحتوي سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 على الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بها شبك أفقي عريض ومخارج هواء كبيرة، وبها مصابيح أمامية هالوجين، وأضواء ضباب أمامية وخلفية، وبها جنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة، وبها مرايات ومقابض ملونة بلون السقف.

تويوتا هايلكس موديل 2025

بالاضافة إلى ان سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 بها، مقاعد قماش لثلاثة ركاب، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها شاشة مركزية مقاس 7 بوصه، وبها نظام Apple CarPlay ، وبها  Android Auto، ومؤشر رقمي، وبها تكييف، وبها مخارج USB، وبها بلوتوث، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبها Steering wheel متعدد الوظائف للرد والتبديل مصدر الصوت.

ويوجد بـ سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 ، مكابح ABS، وأنظمة التوازن EBD و ESC، ومساعد صعود التلال، وبها كاميرا خلفية، وبها حساسات ركن، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام ملاحة احترازي Toyota Safety Sense، وبها نظام ما قبل الاصطدام، ونظام تنبيه مغادرة المسار، ومثبت سرعة تكيفي.

سعر تويوتا هايلكس موديل 2025

تويوتا هايلكس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 تباع بسعر 88 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 تباع بسعر 95 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 تباع بسعر 106 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2025 تباع بسعر 115 ألف ريال سعودي .

شركة تويوتا تويوتا هايلكس موديل 2025 أبعاد تويوتا هايلكس موديل 2025 محرك تويوتا هايلكس موديل 2025 مواصفات تويوتا هايلكس هايلكس موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

صورة أرشيفية

تنسيق الثانوية العامة 2025 في 5 محافظات للناجحين في الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

هل يجوز الجمع بين نيتين في صلاة النافلة

هل يجوز الجمع بين نيتين في صلاة النافلة؟.. الإفتاء تجيب

بر الوالدين بعد موتهما

هل ينقطع بر الوالدَيْنِ بوفاتهما؟.. الأزهر يجيب

يوم عاشوراء

فضل يوم عاشوراء.. وهذا سر تسميته

بالصور

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل

فيديو

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد