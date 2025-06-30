مروة صبري تدافع عن شيرين بعد حفل موازين: صوت مصر الحقيقي

أعربت الإعلامية مروة صبري عن استيائها الشديد من موجة الانتقادات والتنمر التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبدالوهاب، عقب مشاركتها في حفل ختام مهرجان "موازين" الغنائي بالمغرب، مؤكدة أن الهجوم عليها كان غير مبرر.

وقالت صبري، في منشور عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، إنها كانت في وقت سابق تميل للتعاطف مع الفنان حسام حبيب خلال أزمته مع شيرين، واعتبرته "طيب وغلبان"، إلا أن الوقت أثبت أن كلا الطرفين اختار طريقه واستعاد حياته بشكل منفصل، وهو أمر إيجابي في رأيها.

وأضافت: "دلوقتي شيرين بتحاول تبعد عن أي حاجة سلبية، وبتحاول ترجع لجمهورها من خلال الحفلات، علشان تتعافى وتشجع نفسها وتسمع كلمة كويسة، لكن اللي بيحصل معاها عكس كده تمامًا".

وانتقدت مروة صبري بشدة ردود الأفعال السلبية حول أداء شيرين في الحفل، قائلة: "أنا مصدومة من كمية التنمر وقلة الأدب اللي اتعرضت ليها لمجرد إنها بدأت الحفل بأغنية playback، إيه الجريمة اللي ارتكبتها؟ حد يرد عليا!".

واختتمت منشورها برسالة دعم واضحة للفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلة: "شيرين هتفضل شيرين بجمالها، طيبتها، خفة دمها، وصوتها المميز وحضورها الطاغي... شيرين عبدالوهاب هي صوت مصر الحقيقي. بحبك يا شيرين".

في 17 يناير الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال .. اسمعوها على تليجرام دلوقتي .. كلمات تامر حسين .. ألحان مدين .. توزيع توما».

أعمال شيرين عبد الوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل" ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.