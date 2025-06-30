ماجدة خير الله تشيد بأداء أحمد مجدي في فات الميعاد: أبدع في تجسيد ندالة مسعد

أعربت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن إعجابها الشديد بأداء الفنان أحمد مجدي في مسلسل "فات الميعاد"، الذي يُعرض حاليًا على شاشة dmc، مشيرة إلى أن دوره في العمل يمثل علامة فارقة في مشواره الفني.

وكتبت خير الله عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "من كتر إتقان أحمد مجدي لتفاصيل ندالة مسعد، قربت أكرهه هو شخصيًا! رغم اجتهاده في أدوار سابقة تؤكد أصالة موهبته، إلا أن دور مسعد يُعتبر نقطة فاصلة في تاريخه الفني".

وأضافت: "أتمنى أن يحظى بفرصة حقيقية تدعم مشواره. لا أفهم لماذا توقف عن فكرة الإنتاج بعد فيلم (لا أحد هناك) الذي كان مختلفًا ومميزًا عن السائد".

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "فات الميعاد" يحقق تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، ويُعرض ضمن الموسم الدرامي الحالي على قناة dmc.