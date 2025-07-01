قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاتصالات: المصريون يمتلكون وعيًا رقميًا.. ومصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت
طموح الموج الأزرق.. موعد مباراة الهلال والسيتي بمونديال الأندية والقنوات الناقلة
السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون
هل قصة الحمامتين والعنكبوت في الهجرة صحيحة؟ اعرف حقيقتها
تعرف على قواعد شراكات السياحة للتعاقد على طيران العمرة
روسيا تعلن السيطرة الكاملة على إقليم لوغانسك شرقي أوكرانيا
البنك الأهلي يحسم موقفه من ضم أسامة فيصل وأحمد ربيع
محامي شيرين: إجراءات قانونية عاجلة ضد المتجاوزين في حقها
للانضمام للزمالك.. أحمد شريف يغيب عن معسكر فاركو.. تفاصيل
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. تخفيضات 10٪ على اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية
عزل الجاني من وظيفته 5 سنوات في جريمة ختان الإناث بهذه الحالة
كيفية التقديم على مسابقة الأزهر للسنة النبوية.. إقبال كبير وهذا موعد الإغلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مختار نوح: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من الضياع

المحامي مختار نوح
المحامي مختار نوح
محمود محسن

أكد المحامي مختار نوح، أنه كان من المستحيل أن نتخيل الوضع الذي ستكون عليه مصر، لو لم تحدث ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنه كنا سنعيش في ضياع كامل لو لم تتم الثورة.

وقال مختار نوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الإخون عجلوا بنهاية حكمهم في مصر، خاصة بعد الإعلان الدستوري، مؤكدا أن هذا الإعلان جعل الشعب ينتفض ضد حكمهم.

وتابع المحامي مختار نوح، أن جماعة الإخوان ارتكبوا معظم جرائم القتل التي تمت، مؤكدا أنه يجب على الدولة، ألا تسمح بعودة فكر جماعة الإخوان مرة أخرى، وذلك من خلال عمل شعبي شامل لتوعية المواطن المصري.

مختار نوح ثورة 30 يونيو الإعلان الدستوري الشعب جرائم القتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

1000 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

الطفلة التونسية مريم

طائرة مسيرة للإنقاذ.. تطورات البحث عن الطفلة التونسية مريم

رياح قاسية وأمواج غادرة.. مأساة طفلة تونسية تبتلعها المياه أمام أعين والدتها..صور

أمواج غادرة.. شاهد مأساة طفلة تونسية ابتلعتها المياه أمام أعين والدتها

أسعار السجائر الجديدة

لن تكون الزيادة الأخيرة.. أسعار السجائر اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 في مصر

انخفاض أسعار الأسمنت اليوم

انخفاض أسعار الأسمنت اليوم بعد موجة الارتفاعات المفاجئة.. زيادة المعروض السبب

ترشيحاتنا

ثروت الخرباوي

إفشال مخططاتهم.. ثروت الخرباوي: 30 يونيو ليست فقط إسقاط حكم الإخوان

ثورة 30 يونيو

عماد الدين حسين: الرئيس السيسي وجه رسائل إقليمية قوية في ذكرى 30 يونيو.. فيديو

أحمد السجيني

هل سيتم طرد الملاك من الوحدات؟.. محلية النواب تحسم الجدل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| حظك اليوم وتوقعات الأبراج .. مشروب طبيعي يعالج آلام المفاصل .. كل ما لا تعرفه عن مرض الصفراء للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

سالم الدوسري يقترب من دخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

سالم الدوسري
سالم الدوسري
سالم الدوسري

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

فيديو

تصريحات بن رمضان

بن رمضان: اخترت الأهلي من قلبي وتحملت الانتقادات علشان القرار ده

الفنانة نبيلة السيد

أشهر عانس في السينما المصرية قضى عليها السرطان... تعرف على قصة حياتها

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد