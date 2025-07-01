مختار نوح: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من الضياع

أكد المحامي مختار نوح، أنه كان من المستحيل أن نتخيل الوضع الذي ستكون عليه مصر، لو لم تحدث ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنه كنا سنعيش في ضياع كامل لو لم تتم الثورة.

وقال مختار نوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الإخون عجلوا بنهاية حكمهم في مصر، خاصة بعد الإعلان الدستوري، مؤكدا أن هذا الإعلان جعل الشعب ينتفض ضد حكمهم.

وتابع المحامي مختار نوح، أن جماعة الإخوان ارتكبوا معظم جرائم القتل التي تمت، مؤكدا أنه يجب على الدولة، ألا تسمح بعودة فكر جماعة الإخوان مرة أخرى، وذلك من خلال عمل شعبي شامل لتوعية المواطن المصري.