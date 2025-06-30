ثروت الخرباوي: 30 يونيو لحظة تاريخية تجسدت فيها إرادة المصريين وظهور وعي جماعي نادر

قال الدكتور ثروت الخرباوى الكاتب والمفكر والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ، أن ما بين يومي 30 يونيو و3 يوليو 2013، كانت البلاد تمر بأيام فارقة، واجهت فيها الأحزاب والشخصيات العامة تهديدا وجوديا، معتبرا أن ما جرى لم يكن ضد حكومة أو حزب، بل ضد مشروع "احتلال داخلي" استهدف تغيير هوية مصر وثقافتها الوطنية الراسخة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، إن ذكرى 30 يونيو ليست مجرد مناسبة للاحتفال، بل لحظة تاريخية تجسدت فيها إرادة المصريين وظهور وعي جماعي نادر، أعاد رسم ملامح الدولة المصرية، وحافظ على هويتها .

قال الإعلامى تامر أمين أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب وعودة وطن وحكاية شعب انتفض عن للدفاع عن هويته المصرية .

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج اخر النهارعلى قناة النهار أن الاخوان أداه ولعبة للدول الكبرى وساعدتهم ودفعت فلوس كتير أوى بهدف إسقاط مصر .

وتابع أمين قائلا : ثورة 30 يونيو هى ذكرى استعادة الوطن وإزاحة الجماعة الإرهابية والحمد لله وبفضل جيش مصر والشعب المصرى اللى اتنفض من أجل مصر وكلنا نموت ومصر تعيش ولازم نفخر بنفسنا أوى لان اللى عملناه فى وقتها كان كبير أوى .

وأوضح أمين أن ثورة 30 يونيو كانت الضربة القاسمة للمخطط الغربى للربيع العربى ومخطط الشرق الاوسط الجديد .