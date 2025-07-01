بربع كيلو لحمة مفرومة.. طريقة عمل حواوشي اقتصادي

في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، تبحث كل ست بيت على وصفات مشبعة ولذيذة وتكون اقتصادية في نفس الوقت.

ومن الأكلات اللي ممكن نعملها بكمية لحمة قليلة وبمذاق ولا أروع، هي "الحواوشي باللحمة والبرغل".

البرغل بيعطي طراوة وطعم مميز للحشوة.

إليكِ طريقة عمل حواوشي اقتصادي بربع كيلو لحمة مفرومة وبرغل:

المكونات:

ربع كيلو لحمة مفرومة

نصف كوب برغل ناعم (منقوع في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة ومصفّى جيدًا)

بصلة كبيرة مفرومة

فصين ثوم مفرومين

حبة فلفل أخضر رومي مفروم

حبة طماطم مبشورة أو مفرومة ناعم (اختياري)

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

رشة قرفة (اختياري)

رشة شطة حسب الرغبة

عيش بلدي أو خبز بيتا

سمن أو زيت لدهن العيش

الطريقة:

1. في بولة كبيرة، اخلطي اللحمة المفرومة مع البرغل بعد تصفيته جيدًا.



2. أضيفي البصل، الثوم، الفلفل، والطماطم إن استخدمتيها، وقلّبي المكونات.



3. تبّلي بالملح والفلفل والبهارات والقرفة والشطة، وقلّبي جيدًا حتى تمتزج كل المكونات.



4. افتحي رغيف العيش، وادهنيه من الداخل بقليل من الزيت أو السمن.



5. ضعي كمية مناسبة من الحشوة داخل الرغيف، ووزعيها بالتساوي.



6. اضغطي على الرغيف بخفة، وادهنيه من الخارج بالزيت أو السمن.



7. سخّني طاسة تيفال أو صينية على النار، وضعي فيها الحواوشي، وقلّبيه حتى يتحمّر من الجهتين.



8. يمكنك أيضًا تسويته في الفرن على حرارة 200 درجة حتى يتحمّر.

قدميه مع بطاطس محمرة أو طحينة وسلطة خضراء، وبالهنا والشفا!