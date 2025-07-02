تسريبات تكشف عن Oppo Reno 15 Pro مع كاميرا تليفوتو بدقة 200 ميجابكسل

تستعد شركة أوبو لإطلاق هاتفها الجديد Oppo Reno 15 Pro الذي يأتي بتقنيات تصوير متقدمة، حيث كشفت تسريبات صحفية موثوقة عن وجود كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ضمن مواصفات الجهاز، إلى جانب كاميرا تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بنفس الدقة.

ويُعد هذا التطور في نظام الكاميرا خطوة مهمة تضع Reno 15 Pro في مصاف الهواتف الرائدة التي تقدم قدرات تصوير احترافية.

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، ما يوفر تجربة عرض سلسة وجودة ألوان عالية، مع حماية بزجاج Crystal Shield.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16، مع معالج ثماني النواة متطور وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت من نوع UFS 4.1.

كاميرا Reno 15 Pro

تتميز كاميرا Reno 15 Pro بدعم تثبيت الصورة البصري (OIS) وتقنيات HDR وPanorama، مع قدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K، ما يعزز تجربة التصوير الاحترافي.

كما يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 6800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، بالإضافة إلى خاصية الشحن العكسي.

شبكات الجيل الخامس 5G

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنيات الاتصال الحديثة مثل Wi-Fi 7 وNFC، مع مستشعر بصمة مدمج في الشاشة وتقنيات فتح الوجه. كما يتمتع الجهاز بمقاومة للماء والغبار بمعيار IP69، ما يعزز متانته.

تشير المصادر إلى أن Oppo Reno 15 Pro سيُعلن عنه رسميًا في يوليو 2026، مع توقعات بأن ينافس بقوة في فئة الهواتف الرائدة بفضل مواصفاته المتقدمة، خصوصًا في مجال التصوير الذي يمثل محورًا رئيسيًا في تصميم الجهاز.