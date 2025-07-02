قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم بطعم ابن القنصل.. مجدي الهواري يُهنئ السقا وفهمي بنجاح «أحمد وأحمد»|شاهد
مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟
مصطفى شوبير رفقة أحمد فهمي في العرض الخاص لفيلمه «أحمد وأحمد» |شاهد
غلق وتشميع معمل تحاليل مُخالف في الجيزة ومصادرة الأجهزة الطبية |صور
عقب وصولهم القاهرة.. وزير الرياضة يهنئ أبطال العالم في الخماسي الحديث بالفيديو كونفرانس
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حزامًا ناريًا على شرق غزة.. وأوامر إخلاء بخان يونس
شريف عامر: حياة الفلسطينيين في حد ذاتها «مقاومة» ضد الاحتلال الإسرائيلي
مصطفى الفقي: سيناريو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة «قد يتم تأجيله» لكنه لن ينتهي|فيديو
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2-7-2025
مينفعش .. لميس الحديدى : ارحموا شيرين وأنغام
ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين
اقتراح جديد يدفع الاحتلال الإسرائيلي وحماس نحو طاولة المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن Oppo Reno 15 Pro مع كاميرا تليفوتو بدقة 200 ميجابكسل

Oppo Reno 15 Pro
Oppo Reno 15 Pro
احمد الشريف

تستعد شركة أوبو لإطلاق هاتفها الجديد Oppo Reno 15 Pro الذي يأتي بتقنيات تصوير متقدمة، حيث كشفت تسريبات صحفية موثوقة عن وجود كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ضمن مواصفات الجهاز، إلى جانب كاميرا تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بنفس الدقة. 

ويُعد هذا التطور في نظام الكاميرا خطوة مهمة تضع Reno 15 Pro في مصاف الهواتف الرائدة التي تقدم قدرات تصوير احترافية.

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، ما يوفر تجربة عرض سلسة وجودة ألوان عالية، مع حماية بزجاج Crystal Shield.

 ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16، مع معالج ثماني النواة متطور وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت من نوع UFS 4.1.

كاميرا Reno 15 Pro

تتميز كاميرا Reno 15 Pro بدعم تثبيت الصورة البصري (OIS) وتقنيات HDR وPanorama، مع قدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K، ما يعزز تجربة التصوير الاحترافي.

 كما يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 6800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، بالإضافة إلى خاصية الشحن العكسي.

شبكات الجيل الخامس 5G

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنيات الاتصال الحديثة مثل Wi-Fi 7 وNFC، مع مستشعر بصمة مدمج في الشاشة وتقنيات فتح الوجه. كما يتمتع الجهاز بمقاومة للماء والغبار بمعيار IP69، ما يعزز متانته.

تشير المصادر إلى أن Oppo Reno 15 Pro سيُعلن عنه رسميًا في يوليو 2026، مع توقعات بأن ينافس بقوة في فئة الهواتف الرائدة بفضل مواصفاته المتقدمة، خصوصًا في مجال التصوير الذي يمثل محورًا رئيسيًا في تصميم الجهاز.

Oppo Reno 15 Pro OPPO Oppo Reno

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يشهد حفل زفاف اثنين من أبطال ذوي الهمم

محافظ بورسعيد يشهد حفل زفاف اثنين من أبطال ذوي الهمم

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف.. المحافظ يشهد على عقد قران أخت شهيد واحتفالية تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية واستقرار في أسعار الخضروات

بالصور

دراسة: الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة يؤدي لصغر حجم الدماغ وانخفاض ذكاء الأطفال

مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال
مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال
مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال

الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة

مصرع شابة في تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالبلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل أكل المانجو يرفع السكر؟ دراسة جديدة تُفاجئ المرضى بنتائج غير متوقعة

المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد