تعرف على موعد انطلاق بطولة الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفه عن موعد انطلاق بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026.

وسينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل، حيث تم الاستقرار على هذا الموعد عقب اجتماع رابطة الأندية الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدورى الممتاز، وبعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن، المدير الفنى للمنتخب.

وأعلنت رابطة الأندية انتهاء الدورى المصرى فى مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثانى على التوالى الذى تنجح فيه الرابطة بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين.