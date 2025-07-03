خبر حزين ومفجع ... شوبير ينعي نجم ليفربول

نعي الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق ديوجو جوتا، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرتغال، عقب وفاته، في حادث سير مأساوي وقع صباح اليوم الخميس بمقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “خبر حزين وصادم ومفجع.. مصرع ديجو جوتا لاعب نادي ليفربول هو وشقيقه في حادث تصادم مروع.. سترك يارب.”

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية وعدد من وسائل الإعلام المحلية قد أكدت مصرع جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، في حادث سير مروع، مشيرة إلى أنه كان برفقة شقيقه أثناء وقوع الحادث، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.