بالأسماء.. رؤساء أقسام جدد بكليتي الزراعة والعلوم في جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الزراعة والعلوم بالجامعة.
وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد خيري السيد الأستاذ بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة رئيس لمجلس قسم الصناعات الغذائية بالكلية ، وتعيين الدكتور عبد الله السيد عبد الله الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية بالكلية ، وتعيين الدكتور محمد أحمد محمد الأستاذ بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة رئيس لمجلس قسم النبات الزراعي بالكلية .
كما شملت القرارات تعيين الدكتور رضا جمال عبد الرحمن الأستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم رئيس لمجلس قسم الرياضيات بالكلية .