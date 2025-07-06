«شحن سريع» Infinix Hot 60i هاتف اقتصادي يقدم بطارية تدوم طويلا

أكدت شركة إنفينيكس رسميًا وصول هاتفها الذكي الجديد في الهند، وهو هاتف Hot 60 5G. بعد إطلاق Hot 60i مؤخرًا بمعالج Helio G81 Ultimate في أسواق مثل كينيا وبنجلاديش ، تستعد الشركة للكشف عن Hot 60 5G في 11 يوليو. ومن أبرز مميزات هذا الجهاز زر الذكاء الاصطناعي المخصص بنقرة واحدة، والذي يوفر طريقة تفاعل أكثر ذكاءً مع الهاتف يوفر زر الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة تحكمًا ذكيًا وسياقيًا

يقع زر الذكاء الاصطناعي بلمسة واحدة على الجانب الأيمن من هاتف Infinix Hot 60 5G، أسفل مفتاحي التشغيل ومستوى الصوت مباشرةً، وهو مصمم لتوفير تحكم شخصي في مختلف الوظائف. يدعم الضغطة الواحدة، والضغطتين، والضغطة المطولة، ويمكن ربطه بأكثر من 30 تطبيقًا مختلفًا. سواءً كان المستخدمون يبحثون عن سير عمل أسرع، أو لاعبون يُحسّنون الأداء، أو طلابًا يبحثون عن أدوات وصول سريع، فهذا الزر مُصمم للجميع.

مواصفات هاتف Hot 60 5G

لا يقتصر دور هذا الزر على تشغيل التطبيقات فحسب، بل يستجيب أيضًا للمحتوى المعروض حاليًا على الشاشة.

يمكنه تفعيل ميزات مثل البحث باستخدام دائرة، وتلخيص صفحات الويب. أما بالنسبة للاعبين، فيُمكنه تحسين موارد النظام وتحسين أداء اللعبة. كما يُتيح زر الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة تنفيذ إجراءات خاصة بالتطبيقات، مثل تشغيل فيديوهات قصيرة أو اشتراكات في YouTube بضغطة واحدة.

يؤكد الموقع الرسمي لهاتف Hot 60 5G أن الجهاز مزود بمعالج Dimensity 7020 ، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x، وسرعة ألعاب 90 إطارًا في الثانية، وهيكل نحيف بسمك 7.8 مم. سيتوفر بثلاثة ألوان، هي الأزرق الداكن، والأخضر التندرا، والأسود الأنيق.