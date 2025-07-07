محافظ الغربية يعقد اجتماعًا موسعًا مع “الكهرباء” لترشيد الاستهلاك ومحاربة سرقات التيار

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا اليوم مع قيادات قطاع الكهرباء بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور المهندس خالد مسعود غمرى ( رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء )، لمتابعة الإجراءات الجارية على أرض الواقع لتحقيق الانضباط في منظومة استهلاك الكهرباء، والتأكيد على أولوية راحة المواطن.

جهود محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والتصدي الحاسم لحالات سرقة التيار.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة من أجل ترشيد استخدام الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مشيرًا إلى أن سرقة التيار الكهربائي تمثل عبئًا كبيرًا على الشبكة القومية، فضلًا عن كونها تعديًا على حقوق الدولة والمواطن في آنٍ واحد.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفات، وتفعيل آليات التحصيل ومتابعة العدادات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي تجاوزات، دون أن يؤثر ذلك على راحة المواطنين أو الخدمات المقدمة لهم.

دعم الأسر والعائلات

كما وجّه اللواء أشرف الجندي بالتنسيق المستمر بين شركة الكهرباء والأحياء والمراكز لمراجعة أعمدة الإنارة، وترشيد الإضاءة في المنشآت العامة بعد ساعات العمل الرسمية، إلى جانب تعزيز الرقابة في الأسواق والمحال التجارية الكبرى التي تُسرف في استهلاك الكهرباء خارج حدود المسموح به.

تحسين خدمات المواطنين

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة الغربية تتحرك وفق رؤية واضحة تضع الإنسان في قلب كل خطة، وتعمل على تحقيق التوازن بين ترشيد الموارد، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن، داعيًا الجميع للتعاون والتكاتف من أجل مصلحة الوطن.