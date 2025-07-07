محافظ البحر الأحمر يخصص "حديقة الأمل" في سفاجا لذوي الهمم

وافق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على تخصيص قطعة أرض بمدينة سفاجا بمساحة 3700 متر مربع، لإنشاء حديقة ترفيهية متكاملة مخصصة لذوي الهمم، بهدف توفير بيئة آمنة وشاملة تُمكّنهم من ممارسة أنشطتهم بحرية وكرامة، في خطوة تعكس التزام المحافظة بدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

جاء القرار خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد ظهر اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، بحضور نائبة المحافظ ماجد حنا، وسكرتير عام المحافظة كمال سليمان، وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والقانونية، لمتابعة الخطط التنموية ومناقشة عدد من ملفات المرافق والخدمات.

وأوضح المحافظ أن المشروع الذي يحمل اسم "حديقة الأمل" يأتي ضمن توجهات المحافظة لتعزيز العدالة المجتمعية وتحسين جودة الحياة، من خلال مرافق مخصصة تلبي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما ذوي الهمم، الذين أكد أنهم يحظون بأولوية قصوى في خطط التنمية المحلية.

في سياق متصل، وافق المحافظ أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمدينة الغردقة لإقامة مسجد جديد يخدم سكان المنطقة ويوفر مساحة مناسبة لأداء الشعائر الدينية، وذلك ضمن حزمة من قرارات التخصيص التي تهدف إلى دعم مشروعات النفع العام وتوسيع قاعدة الخدمات المجتمعية في المحافظة.

وتعكس هذه الخطوات – بحسب ما ناقشه الاجتماع – التوجه التنموي لمحافظة البحر الأحمر، الذي يستند إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، ترتكز على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والارتقاء بجودة المرافق العامة في المدن والمراكز.