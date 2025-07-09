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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس المتهم بـ.قتل صديقه طعنا في أرض زراعية بشبرا الخيمة

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس مكوجي بمصنع ملابس 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاستدراجه وقتله صديقه طعنا بأرض زراعية ، بسبب خلافات سابقة بينهما.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن الـقليوبية، من كشف لغز العثور علي جثة لشاب مقتول بأرض زراعية بمنطقة بهتيم، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبها عدة طعنات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد فيه بورود بلاغ من أهالى عزبة أنور شعبان بمنطقة بهتيم بالعثور علي جثة لشاب مجهول وبه عدة طعنات.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن الجثة لشخص يدعى "يوسف. م.ب" 20 سنة ترزى بمصنع ملابس ومقيم المرج - القاهرة، يرتدى كامل ملابسه، وبه طعنتين بالصدر وجرح ذبحي بالرقبة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم لتشريحه، وتحديد سبب الوفاة.

كما دلت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجني عليه المدعو "إسلام م ب" 22 سنة مكوجي بمصنع ملابس ومقيم المرج - القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، وعلي آثر تلك الخلافات قام المتهم بشراء سلاح أبيض وعقد العزم علي الانتقام من المجني عليه، وقام بإستدراجه لأرض زراعية بحجة اقراضه مبلغ مالى، الا أنه غافله ونفذ جريمته وقام بطعنه عدة طعنات، وفر هارباً.

وتم تحرير محضر حمل رقم 5607 إدارى قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2025، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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