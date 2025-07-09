الصفاقسي التونسي يضم لاعب الزمالك السابق

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، تعاقده مع الاوغندي ترافيس موتيابا، لاعب نادي الزمالك السابق، في إطار تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وسينتظم موتيابا في معسكر الفريق، اليوم الأربعاء، بعد توقيع العقود وإعلان الصفقة.

آخر تجربة للأوغندي موتيابا كانت مع بوردو الفرنسي، الموسم الماضي، وشارك مع الفريق في 24 مباراة.

دونجا يقترب من مغادرة الزمالك

في سياق آخر، كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، اقتراب رحيل نجم الزمالك نبيل عماد دونجا قبل الموسم الجديد.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية: “دونجا جايله عروض احتراف خاصة من ليبيا ونادي الزمالك قد يوافق على رحيل اللاعب”.

وتابع: “دونجا ممكن يكون مش متواجد مع نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، حسب رؤية الجهاز الفني، ولديه عروض من داخل مصر”.



