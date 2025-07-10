أخبار التكنولوجيا.. وان بلس تطلق أرخص ساعة ذكية.. وموتورولا تطلق سلسلة هواتف بميزات احترافية |إليك أهم مميزاتها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

Watch 3.. أرخص ساعة ذكية من أون بلس بميزات احترافية

أطلقت ون بلس إصدارًا جديدًا من ساعتها الذكية، ساعة 3 بقياس 43 مم، والتي تعد الساعة أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأرخص سعرًا بقليل من طراز 46 مم، لكنها تقدم نفس الميزات الأساسية. ورغم أنها تشترك في المواصفات مع ساعة أوبو ووتش X2 ميني، إلا أن إصدار ون بلس سيكون متاحًا عالميًا.

بشاشة كبيرة وبطارية جبارة.. موتورولا تطلق هاتف Moto G96

أطلقت شركة موتورولا رسميًا هاتف Moto G96 ، موفرةً مزيجًا رائعًا من التصميم والمواصفات بسعرٍ منافس. بسعرٍ يقل عن 20,000 روبية هندية، يتميز هذا الهاتف الاقتصادي بشاشة AMOLED منحنية فائقة النعومة، وكاميرا رئيسية بمواصفاتٍ متوسطة، وغيرها الكثير. إليك ما تحتاج لمعرفته حول مواصفاته وتفاصيل سعره.

أندرويد 16 يصل إلى هواتف شاومي رسميًا – قائمة الهواتف المؤهلة



بدأت شاومي بطرح الإصدار المستقر من نظام أندرويد 16 ، لتصبح أول علامة تجارية غير تابعة لجوجل تُطلقه.

يأتي هذا التحديث الرئيسي لأجهزة شاومي مع إصدار جديد من واجهة المستخدم المُخصصة، HyperOS 2.3، والذي يَعِد بأداء أكثر سلاسة، ورسوم متحركة مُحسّنة، وتجربة برمجية مُحسّنة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة Xiaomi Time ، du du] هاتف Xiaomi 15 أول جهاز يحصل على تحديث HyperOS 2.3 المستند إلى نظام Android 16. ولم يقتصر إطلاق التحديث على الصين، بل سيشمل جميع أنحاء العالم بإصدار البرنامج OS2.0.217.0.WOCMIXM .

تكنو تكشف النقاب عن سلسلة Tecno Spark 40SPARK 40

كشفت شركة تكنو ، رسميًا عن سلسلة هواتفها الجديدة كليًا SPARK 40، والتي تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الهواتف الذكية من الفئة الأساسية والمتوسطة، مع أربعة طرز جديدة، SPARK 40 Pro+، وSPARK 40 Pro، وSPARK 40، وSPARK 40C، وقدجمعت الشركة بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الفاخر وميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزة بأسعار مناسبة

أداء يتجاوز التوقعات.. وان بلس تغزو الأسواق بهاتفي OnePlus Nord 5 و Nord CE5

وصل هاتف OnePlus Nord CE 5 رسميًا بمجموعة من التحسينات المهمة مقارنةً بإصدار العام الماضي Nord CE 4 و بطارية أكبر وركزت شركة OnePlus على تحسين الأداء. مع أحدث سلسلة هواتف Nord، جددت OnePlus تصميم هاتف Nord CE 5 الجديد، مما جعله يبدو أكثر أناقةً مقارنةً بـ Nord CE 4. ورغم تشابه هيكل كلا الطرازين من حيث الأبعاد، إلا أن وزن Nord CE 5 أثقل بمقدار 199 جرامًا.



