المستشار الألماني: خسائر الحرب الروسية في أوكرانيا 500 مليار يورو

أكد المستشار الألماني، أن خسائر الحرب الروسية في أوكرانيا تبلغ 500 مليار يورو، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المستشار الألماني: الأصول الحكومية الروسية ستبقى مجمدة وسوف تستخدم كضمان للقروض المقدمة لأوكرانيا".

وأضاف المستشار الألماني:" مستعدون لشراء أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة لإرسالها إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق، استهدفت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية خلال ساعات الليل بـ 18 صاروخا ونحو 400 مسيرة وذلك بحسب التصريحات التي ادلي بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي .

وفي سياق متصل ، أعلنت السلطات المحلية وحكام عدة مناطق في أوكرانيا في وقت سابق عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 36 آخرين جراء هجمات روسية متفرقة على البلاد، بحسب فرنس 24.

