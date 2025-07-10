"المصريين الأحرار" يدفع بوجوه نسائية مشرفة في انتخابات الشيوخ

في خطوة تعكس إيمان حزب «المصريين الأحرار» بدور المرأة في الحياة السياسية، تقدمت اليوم الكاتبة الصحفية شيرين عبد العظيم، عضو الهيئة العليا بالحزب ومساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام، بأوراق ترشحها رسميًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة القاهرة، وذلك في اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح.

جدير بالاشارة أن شيرين عبد العظيم تُعد واحدة من أبرز الإعلاميات المصريات، صاحبة سجل مهني وثقافي حافل يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، جمعت فيه بين العمل الصحفي الميداني، والتدريب الدولي، والإدارة الإعلامية، والمشاركة في العمل العام والتطوعي.

يمثل ترشح شيرين عبد العظيم عن حزب "المصريين الأحرار" نموذجًا حيًا لتمكين المرأة المصرية وتقديمها في مواقع التأثير وصنع القرار، بما تملكه من خبرات وثقافة ووعي سياسي ومجتمعي، كما أن نشاطها السياسي ممتد لأكثر من ١٤ سنة وتقلدت عدة مناصب حزبية بحزب المصريين الأحرار مابين أمانة المرأة والتدريب وصولاً لعضوية الهيئة العليا.

وفي تصريح لها عقب تقديم أوراق الترشح، أكدت عبد العظيم أن "المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قادرًا على الربط بين الرؤية الوطنية والتحديات المجتمعية، وأن صوت المرأة القوية الواعية وأولوية تحقيق برامج فعلية لحزب المصريين الأحرار الذى يتبني الهوية الوطنية شكلا ومضمون سيكون فاعلًا في بناء سياسات أكثر شمولًا وعدالة."