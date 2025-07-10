قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس
مدبولي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني: مباحثات موسعة وتوقيع وثائق تعاون
رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يبحثان خطط جذب الاستثمارات وتطوير المناطق الحرة
يخدمون أغراضا مشبوهة.. المجلس الأوروبي للأئمة يتبرأ من زيارة «أئمة مزعومين» لإسرائيل
مفتي الجمهورية: زيارة أئمة أوروبيين لـ إسرائيل مُنكرة وأصحابها باعوا ضمائرهم بثمنٍ بخس
عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى قمة.. سعر الذهب يتراجع اليوم الخميس
بعد انتشار الفيديو.. القبض على شخص استعرض بدراجته النارية بطنطا| شاهد
الطقس خلال 72 ساعة قادمة .. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة
٤٦٩ طلبا على النظام الفردي.. الوطنية للانتخابات تغلق باب الترشح لـ مجلس الشيوخ
إبراهيم سعيد يقاضي طليقته وابنته بتهمة تزوير مستندات قضايا النفقة
7 لاعبين من يد الزمالك يتقدمون بشكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقات متأخرة
بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة بترعة في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"المصريين الأحرار" يدفع بوجوه نسائية مشرفة في انتخابات الشيوخ

لكاتبة الصحفية شيرين عبد العظيم
لكاتبة الصحفية شيرين عبد العظيم
حسن رضوان

في خطوة تعكس إيمان حزب «المصريين الأحرار» بدور المرأة في الحياة السياسية، تقدمت اليوم الكاتبة الصحفية شيرين عبد العظيم، عضو الهيئة العليا بالحزب ومساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام، بأوراق ترشحها رسميًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة القاهرة، وذلك في اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح.

جدير بالاشارة أن شيرين عبد العظيم تُعد واحدة من أبرز الإعلاميات المصريات، صاحبة سجل مهني وثقافي حافل يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، جمعت فيه بين العمل الصحفي الميداني، والتدريب الدولي، والإدارة الإعلامية، والمشاركة في العمل العام والتطوعي.

يمثل ترشح شيرين عبد العظيم عن حزب "المصريين الأحرار" نموذجًا حيًا لتمكين المرأة المصرية وتقديمها في مواقع التأثير وصنع القرار، بما تملكه من خبرات وثقافة ووعي سياسي ومجتمعي، كما أن نشاطها السياسي ممتد لأكثر من ١٤ سنة وتقلدت عدة مناصب حزبية بحزب المصريين الأحرار مابين أمانة المرأة والتدريب وصولاً لعضوية الهيئة العليا.

وفي تصريح لها عقب تقديم أوراق الترشح، أكدت عبد العظيم أن "المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قادرًا على الربط بين الرؤية الوطنية والتحديات المجتمعية، وأن صوت المرأة القوية الواعية وأولوية تحقيق برامج فعلية لحزب المصريين الأحرار الذى يتبني الهوية الوطنية شكلا ومضمون سيكون فاعلًا في بناء سياسات أكثر شمولًا وعدالة."

حزب «المصريين الأحرار» الكاتبة الصحفية شيرين عبد العظيم تحرير جريدة الأهرام محافظة القاهرة مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

بالصور

وليد فواز وأحمد السعدني.. أبرز نجوم الفن من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

احذر شرب الشاي والقهوة باللبن.. مزيج قد يخفي مخاطر صحية صادمة

مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب
مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب
مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب

أبرزهم محمد هنيدي ومحمد سعد .. نجوم الفن فى جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز
محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز
محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز

وزير الموارد المائية والري يتابع حالة المنظومة المائية بمركز منيا القمح

وزير الري
وزير الري
وزير الري

فيديو

بوستر ألبوم حنين

حنين تطرح الجزء الأول من ألبومها الجديد بياع كلام

أحمد عامر

بعد وداع صديقه أحمد عامر.. رحيل المطرب الشعبي محمد عواد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ماذا حدث في سعر الذهب قبل الإجتماع المرتقب لـ البنك المركزي ؟

لقطة من الفيديو

ضبط بطل فيديو السب والألفاظ الخادشة على الأوتوستراد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد