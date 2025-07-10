أستاذ نقد سياسي: جماعة الإخوان أول من قاموا بإشعال الحروب الدينية في مصر

أكد الدكتور علي اسماعيل دوريش، أستاذ النقد السياسي والأدبي، أن الصحوة الشعبية الرابط المشترك بين 23 يوليو و30 يونيو، مشيرا إلى أن الثورات المصرية خرجت دفاعا عن الوطنية لا عن السياسة.

وقال على إسماعيل درويش، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن جماعة الإخوان أول من قاموا بأشعال الحروب الدينية في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية مدنية منذ نشأتها وترفض التحزب والطائفية.

وتابع أستاذ النقد السياسي والأدبي، أن لو استمرت جماعة الإخوان في حكم مصر كانت الدولة ستتحول إلى ساحة ومسرحا للجماعات الإرهابية، وسيكون هناك عدم استقرار في الأوضاع.