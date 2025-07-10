شريف عامر : تاريخ الدولة المصرية مرتبط بنهر النيل منذ العصور القديمة

أكد الإعلامي شريف عامر، أن تاريخ الدولة المصرية مرتبط بنهر النيل منذ العصور القديمة ولا يعرف أحد متى بدأت هذه العلاقة، وعقب قائلا: "لو حبيت تحسب عمر مصر من غير ما تحسب عمر النيل مش هتعرف ولو حبيت تحسب عمر النيل بدون ما تحسب عمر مصر مش هتعرف".

وأضاف شرف عامر، خلال تعليق ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مصر ونهر النيل متلازمين عبر التاريخ في إشارة إلى إعلان اثيوبيا خلال الاسبوع الماضي تطورات جديدة في سد النهضة واعلان الانتهاء منه، مضيفا: "الدكتور هاني سويلم وزير الري بكل خبراته وعمله قبل توليه الوزارة كل أعماله مرتبطة بإدارة الموارد المائية".

ووجه شريف عامر، تساؤل قائلا: "احنا طول الوقت داخل في أعماقنا بنحس بوفرة في المياه لكن يقال لنا أن المياه فيها أزمة وايه البدائل والاجراءات لتوفير المياه مع الاعلان عن انتهاء رسمي للسد الاثيوبي؟ وفي علامات استفهام واسئلة؟".